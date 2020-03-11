ATV Müge Anlı canlı yayında Türkiye'de koronavirüs açıklaması!

ATV'de hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı bu gün programında dünyada hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) hakkında açıklama yaptı. Anlı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs (Kovid-19) önlem yöntemi hakkında düşüncelerini söylerken birde çağrıda bulundu. Müge Anlı dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hakkında çağrıda bulundu ve şunları söyledi; "Bizim sabahtan beri tek konuştuğumuz bu koronavirüsü. Bununla ilgilide şunu söyleyeceğim.

-Yani biraz karşılıklı olarak sanırım anlaşmamız gerekiyor. Tabi bunu ben söylüyorum ben yapıyorum ama bende dokunmatik biriyim. Dokunmayı seviyorum, sarılmayı seviyorum, öpmeyi seviyorum insanları...Yani duygularımı bu şekilde programlanmış yapım var ama bu dönemde gerçekten birbirimize hiç dokunmazsak sarılmazsak ve öpüşmezsek daha iyi olacak bunu lütfen yapalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yöntemini beğendim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yöntemini beğendiğini söyleyen Müge Anlı; "Biliyorsunuz tabi şimdi bununla ilgili hastalananların durumu ayrı onunla ilgili yok ayak tokuşturalım, yok dirsek tokuşturalım felanda gerek yok. Ben beğendim mesela Tayyip Erdoğan'ın yöntemini. Bizde de vardır işte selamın aleyküm aleyküm selam... Tamam yani yeter biraz gerçekten...

-Çünkü zaten çocuklar okulda Allah göstermesin okullarda olmasın böyle bir şey. Okullardan büyüklere büyüklerden evdeki yetişkinlere bu iş böyle yayılıyor. Bir çok dünyada da okullar tatil edildi. Dün Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceğini söyledi.

-Şuan bütün velilerin ortak dileğini de ben buradan bir veli olarak yine söyleyeyim. Evet okullar da bir süre tatil edilsin. Yani sağdan soldan çocukları götürdük devamsızlıkları oldu olmadı kaygısı yaşayacağımıza en azında şu işler durulana kadar ben çocuklarımızı korumanın derdindeyim.

-Bu gün o kadar çok mesaj geldi ki Müge hanım ne olur söyleyin okullar tatil olsun diye. İnsan hakikaten endişe ediyor. Fakat endişelenmemek için kalabalık ortamlara sık girmemeye özellikle belirli yaştaki izleyicilerimize sesleniyorum lütfen işlerinizi bir süreliğine erteleyin.

-Yaklaşık 20 dakikada bir elleri 20 saniye sürece yıkmak gerekiyor. Neden eğer bende virüs varsa ve bağışıklık sistemim güçlüyse bu hastalığı geçirmiyor ama dokunduğum şeylere geçip başkasına aktarmasına sebep olabilirim. O yüzden ellerimizi sık sık yıkamak ve fazlaca sık dokunduğumuz yerleri de temizlememizin önemli olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.