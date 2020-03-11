POLİTİKA

Süleyman Soylu: Boşuna mağara aramasınlar hepsini götüreceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " PKK terör örgütünün ülke içindeki toplam eleman sayısının 500 seviyesinde olduğunu belirterek, "Şimdi kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz, boşuna mağara aramasınlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nın açılış programına katıldı.

Zamanında yıllık katılımı 5 binli rakamlarda olan PKK terör örgütünün, bugün ülke içindeki toplam eleman sayısının 500 seviyesinde olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bakın bu kış hiç dağları bırakmadık, kafalarını çıkaramadılar. Şimdi kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz. Bu yıl bambaşka bir yıl olacak. 2020 yılı, terör örgütünü Türkiye sınırları içinde tamamen bitirmek için varımızı, yokumuzu ve bütün riskimizi ortaya koyduğumuz bir yıl olacak. 2021 yılında, PKK denilen terör örgütünü Türkiye sınırları içine aktartmayacağız. 2020 yılının sonbaharından sonra da bir daha kış üslenmesi gibi bir dertleri de kalmayacak. Boşuna mağara falan aramasınlar. Geçen yıl terör örgütüne 130 katılım olmuştu, buna karşılık 273 kişiyi, aileleriyle görüşüp ikna yoluyla dağdan indirmiştik. Bu yıl ise en güncel rakamla, yılbaşından bugüne kadar PKK'ya sadece 7 kişi katıldı. Bunun karşısında 58 kişi ikna yoluyla teslim oldu."

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