POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun koronavirüs esprisi: Bizi de 14 gün otele kapatsalar...

Çalışmaları kapsamındaki yurtdışı seyahatlerini sürdürdüklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dönüşte bizi de karantinaya alıp, iyi bir otelde 14 gün zorunlu istirahate gönderirlerse, mutlu oluruz.” diye espiri yaptı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te yaptığı koronavirüs espirisiyle dikkat çekti. Çavuşoğlu, bir soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dikkate alarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Dönüşte bizi de karantinaya alıp, iyi bir otelde 14 gün zorunlu istirahate gönderirlerse, mutlu oluruz.” diye espiri yaptı. 

Dirsekle selamlaşma yönteminin sorulması üzerine Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu dirsek temasıyla selamlaşma Hasan Doğan’ın fikri. O gün Brüksel’e giderken uçakta başlatmıştı, bizim de hoşumuza gitmişti. Esas, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi Brüksel’de tüm dünya tarafından görülünce tüm dünyada uygulanmaya başladı. Bizim de geleneklerimize uygun. Gönül selamı” dedi.

Yurt dışı seyahatlerini kısıtlama düşüncelerinin olup olmadığı sorulan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Toplu yapılacak etkinlikleri, örneğin Antalya Diplomasi Forumu’nu, Türkiye’de hiçbir vaka olmadan erteledik. Çünkü tüm dünyada var. Farklı ülkelerden katılımcılar var. İş büyümeye doğru gidince erteledik. Zaten buna benzer toplantılar erteleniyor ama örneğin nisanın başında NATO Dışişleri Toplantısı var, ertelenmezse katılacağız. Türkiye-Polonya-Romanya üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Varşova’da yapılacaktı; salı günü de Danimarka’da olacaktık fakat salı hem Merkel hem Macron’un Türkiye’ye gelme ihtimali var. Bu tür gelişmelere göre kararlarımızı vereceğiz. Zaten büyük etkinlikler bir bir ertelenmeye başladı.”

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