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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni oluşumlar AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni kurduğu partisini kamuoyuna açıklayan eski Ak Partili Ali Babacan'a ince bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

Cumhur İttifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha iyi oturuyor. Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu göstermeye başlamıştır. CHP kasıtlı olarak kutuplaşmayı derinleştiriyor. 

Yeni parti kuran Babacan'a ince mesaj

Yeni diye ortaya sürülen sözde her yeni oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor. 

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