DÜNYA

İran'da bakanlar kurulu koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı

İran’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 354’e, vaka sayısı 9 bine yükseldi. Bakanlar kurulu ise koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 354’e yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, son bir günde 958 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 9 bine çıktığını açıkladı.

BAKANLAR KURULU, KORUYUCU MASKEYLE YAPILDI

Bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla toplanan Bakanlar Kurulu’nda, bakanların, Ruhani’den uzak oturması ve koruyucu maske kullanması dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi’nin düzenlediği basın toplantısı ise sanal ortamdan yapıldı. Basın mensupları, Musevi’ye internet üzerinden sorularını sordu.

Öte yandan, koronavirüs teşhisi koyulan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

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