BIST 1.522
DOLAR 7,36
EURO 9,04
ALTIN 452,70
HABER /  YEREL

Kısıtlamada 'eş ziyareti' mazeret kabul edilmedi! Polis ceza kesti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracıyla gezerken yakalanan ve 'Eşini ziyarete gittiğini' iddia eden Habib A.'ya 3 bin 150 TL ceza uygulandı. 

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, bir otomobili durdurdu. Habib A. (24) olduğu saptanan sürücü, polislere, "Alanyurt'tan geliyorum. Eşim Mahmudiye Mahallesi'nde ikamet ediyor. Onunla görüştükten sonra Alanyurt'a döneceğim" dedi. Polis, sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL, aracının muayenesi  olmadığı için 300 TL olmak üzere toplam 3 bin 450 TL ceza yazdı.

Hayvan satışı mazeret kabul edilmedi

Aynı bölgedeki başka bir kontrol noktasında durdurulan araç sürücüsü Hasan K. ise, "Hayvan satışı yaptık. Onları teslim ederken biraz geciktik" dedi. Polis, mazeretini inandırıcı bulmadığı Hasan K. (38) ile beraberindeki arkadaşı Enver D.'ye toplam 6 bin 300 TL ceza uyguladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bingölde müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
Antalya'da hareketli dakikalar! Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı
Yönetmelik değişti! MİT ve Emniyet, TSK'ya ait silahları kullanabilecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 63 milyonu geçti
Türk SİHA'larına talep üstüne talep! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Dolar buradan alınır mı? HSBC'den çılgın tahmin! Tarih verdi 7.10'a düşecek sonra 6.50'yi...
Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi feshedilecek! Yerine Seri geliyor
Ukrayna'da ‘Hitler’ yakayı ele verdi! Manifestoyu yayıyordu
Genç İşsizler Platformu'ndan olay açıklamalar: Her yıl 600 bin yeni mezun iş arayacak
Aynı gün iki camiyi soydu suç kaydı kabarık çıktı
Yorumlar 1 yorum