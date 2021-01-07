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Gaziantep'teki Türkiye'nin en kısa sokağı görenleri şaşırttı! Turistlerin uğrak noktasıydı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde bağlı tarihi Bey Mahallesinde bulunan ‘Öz Işı Çıkmaz Sokağı’ sadece 23 adımda tamamlanıyor. Tarihi konakların arasında Hanifoğlu Sokağı ile bitişik olan Öz Işık Sokağında ise sadece üç evin giriş kapısı bulunuyor.

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35 yıldır kentin tarihi sokaklarında yerli ve yabancı turistlere yazın meyan şerbeti kışın ise menengiç kahvesi satarak geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz, eski günlerini aradıklarını belirtti. Özışık Çıkmaz Sokağının tarihi mahallede en fazla ziyaret edilen yerlerden birisi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Burası en kısa sokağımız. Hanifioğlu Sokağı ile bitişik bir yer. Diğer sokaklarımız çok büyük fakat burası en güzel en kısa mesafeli sokak. Burası pandemiden önce çok kalabalık oluyordu turistler çok geliyordu şu anda çok az denilecek şekilde inşallah rabbimin izniyle bu bir an önce ülkemizden gider” diye konuştu.

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