BIST 1.517
DOLAR 7,28
EURO 8,98
ALTIN 450,83
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'da ‘Hitler’ yakayı ele verdi! Manifestoyu yayıyordu

Demirören Haber Ajansı

UKRAYNA’da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın fikirlerini yayan neo-Nazi grubuna güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Grubun ‘Hitler’ lakaplı lideri gözaltına alındı.

Abone ol

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, başkent Kiev’de düzenlenen operasyonda, Yeni Zelanda’daki 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı Brenton Tarrant yanlısı olan bir neo-Nazi terör grubunun faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Grup liderinin ‘Hitler’ takma ismini kullandığı belirtilen açıklamada, zanlının, Tarrant'ın ırkçı ve dini motifli eylem çağrısı yaptığı ‘manifesto’yu internet üzerinden yaydığının tespit edildiği kaydedildi.

Grubun ayrıca Tarrant’ın ‘manifestosunun’ Ukraynaca ve Rusça baskılarını dağıttığı aktarıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin işlediği suçlara dair delillere ulaşıldığı, ayrıca yasaklı yayınlar ile neo-Nazi sembollerine el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan grup liderine “alenen terör eylemi çağrısı yapma” suçlaması yöneltildi.


Cami saldırısı
Terörist Brenton Tarrant, Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Aynı gün iki camiyi soydu suç kaydı kabarık çıktı
Sakarya'da kamyon şarampole devrildi: 2 kişi öldü
Şırnaklı anne çocuğuyla birlikte EBA üzerinden okuma yazma öğrendi
Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural yaşı kaç kimdir?
Anne 'sen onu vurmazsan al bu eteği giy' dedi sonrası korkunç
Mustafa Namlı kimdir ne iş yapar Nur Tuğba Namlı eşi kaç yaşında?
Yargıtay'dan flaş karar: Eşinin maaşını beğenmeyen kadın ağır kusurlu sayıldı
Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılmalı
Denizli'de hayali kabusa döndü! Hayatının şokunu yaşadı
TEM'de korkunç kaza: Kontrolden çıkan kamyonet takla attı 2 ölü
Yorumlar