Anne 'sen onu vurmazsan al bu eteği giy' dedi sonrası korkunç

Aralarında husumet bulunan iki kuzenden biri, annesi tarafından "Onu vurmazsan al etek giy" diyerek azmettirildi. Genç çocuk, kız kardeşinin temin ettiği kara çarşafla kuzenine pusu kurup öldürdü.

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29 yaşındaki M.Y. oto tamircisi olan kuzeni 27 yaşındaki R.Ü'nin dükkanına giderken tamircide çalışan işçiye aracı ile çarptı ve sinkaflı küfürler etmeye başladı. Durumdan haberdar olan R.Ü. kuzeninin yanına giderek işçisine neden küfür ettiğini sordu. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında, R.Ü. yanındaki tabanca ile yere 4 el ateş ettiği esnada kuzeni M.Y.'i ayağından vurdu. Hastaneye kaldırılan kuzenin annesi S.Ü. hastanenin orta yerinde 'Oğlumu vuranın kanı akacak' diye bağırdığı, oğlunu vuranın R.Ü. olduğunu tüm akrabalarına anlattığı öğrenildi.

"Onu vurmazsan al bu eteği giy"

Oğlunun vurulması ardından yeğeni R.Ü'ye kin gütmeye başlayan anne S.Ü., akrabalarının geçmiş olsun ziyaretine geldiği bir gün herkesin içerisinde oğluna 'Sen onu vurmazsan al bu eteği giy' diyerek eteği odanın ortasına fırlattı. Bunun ardından M.Ü. kuzenini öldürmeyi kafasına koydu. Kız kardeşine 'Git bana çarşaf al Resul'ü öldüreceğim' dediği ortaya çıktı. R.Ü ise tehditler yöneltilmeye başlayınca annesi tarafından İzmir'e gönderildi.

Kara çarşaf giyerek kılık değiştirdi

Sabah'ın haberine göre; İzmir'den 10 gün sonra İstanbul'a dönen R.Ü. akrabalarıyla kahvede buluşarak vakit geçirdiği zaman M.Y., kara çarşaf giyerek motorla kapıda beklemeye başladı. Kuzeni R.Ü'nün çıkmasının hemen ardından yakın mesafeden ateş etti. Hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan yoğun müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kuzeninin vefat ettiğini öğrenen M.Y. kara çarşafı ve silahı ortadan kaldırarak kayıplara karıştı.

Suçlamaları inkar ettiler

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında sanık M.Y'ye 'Kasten Öldürme' suçundan , kız kardeşi Ö.Ü., annesi S.Ü. ve kendisine kuzeninin yerini ihbar eden A.T.'e 'Kasten Öldürme' ve 'Yardım Etme' suçundan müebbet hapis istemleriyle dava açıldı. M.Y., uzun süre firari olduktan sonra teslim oldu ve savunmasında 'Yaralamak amacıyla ateş ettim. Öldürme amacım yoktu suçlamaları kabul etmiyorum. Çok pişmanım tahliyemi istiyorum' dedi. Anne S.Ü., savunmasında 'Ben asla öldürmesi için bir şey yapmadım, iş uzamasın diye evimi taşıdım R.Ü., benim oğlum gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum.' Diyerek akrabaları içerisinde oğluna 'Sen onu vurmazsan al bu eteği giy' söylemini ve eteğini fırlattığını inkâr etti. Kara çarşaf temin eden kız kardeş Ö.Ü., üzerine atılı suçlamaları reddederek yardım ettiğini kabul etmedi.

Cezaları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadan sanıkların cezası belli oldu. Kuzenini öldüren M.Y., 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına, kara çarşaf temin eden kız kardeşi Ö.Ü., azmettiren anne S.Ü. ve haber vererek yardımda bulunan A.T. 7'şer yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldılar.