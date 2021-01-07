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Aynı gün iki camiyi soydu suç kaydı kabarık çıktı

İhlas Haber Ajansı

AMASYA’nın Suluova ilçesindeki bir camide yardım kutusundaki paraları çalan hırsızın aynı gün il merkezinde de başka bir camiden yardım kutusunu tekmeleyip taşla kırarak içindeki paraları aldığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Suluova ilçesindeki Akkiraz Camisi’nde 3 ay önce bir şahsın yerinden sökerek içindeki paraları boşalttığı yardım kutusu görevliler tarafından yenilendi. Geçen Cumartesi günü aynı camide başka bir şahıs tarafından hırsızlık yapıldı. Yardım kutusu tekrar sökülerek içi boşaltıldı. Aynı şahıs bu sefer yüzüne maske takarak il merkezindeki Şeyhcui Camisi’ne girip yardım kutusunu önce teklemedi sonra taşla vurup kırdı. İçindeki paraların yanı sıra cami imamının çevre temizliği için kullandığı pantolonun kemerini de çalıp kayıplara karıştı.

Yardım kutusunu açmaya çalışırken çevreden geçenlerin fark etmemesi için namaz kılar gibi yapıp ayrıca emekleyen şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kimliğini belirlediği hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şahsın 11’i camiden hırsızlık olmak üzere toplam 28 suç kaydı bulunan Aksaray nüfusuna kayıtlı Sebahattin Ş. olduğu belirlendi.

Hırsızlık olayına tepki gösteren Şeyhcui Mahallesi Muhtarı Ömer Yaşar Keleş, “İnsanlık camideki sandığı soyacak kadar düştü mü?” dedi.
Yaptığı açıklamada son zamanlarda ibadethanelerden hırsızlık olaylarının arttığına değinerek hırsızlara seslenen İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da, “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz gelin bize, kurumumuza başvurun. Size yardımcı olalım. Vatandaşlarımızın hayır amacıyla yapmış olduğu yardımlara el sürmeyin” diye konuştu.

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