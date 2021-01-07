Sakarya'da kamyon şarampole devrildi: 2 kişi öldü

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu’nda bariyerlere çarpıp şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü.Abone ol
Sabah saatlerinde Ankara yönüne giden İsmail Durmaz yönetimindeki 41 UM 084 plakalı kamyon, refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Durmaz ile yanındaki Fikret Karakaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon paramparça olurken, 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.