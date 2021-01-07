Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi feshedilecek! Yerine Seri geliyor

Stoke City takımından kiralanan Etebo, Galatasaray'a istenileni veremeyince gözden çıkarıldı. Seri'nin yeniden sarı-kırmızılı takıma döneceğinin konuşulmasıyla Etebo ile ipler tamamen kopma noktasına geldi. Yönetimin, Etebo ile sözleşme feshine hazırlandığı öğrenildi.

Abone ol

Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan Galatasaray, Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Etebo yerine eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi düşünen sarı-kırmızılılar, Fulham ile görüşmelere başladı.

Etebo yerine Seri Sabah'ın haberine göre, İngiliz ekibi kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti. Ancak Galatasaray bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Seri yeniden Aslan'ı istiyor 29 yaşındaki Fildişili 6 numara, Fransa'dan teklifler olsa da tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı. Fatih Terim ile tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, Fulham'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti.