Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Gece yarısı evinin mutfağından yeni bir video paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin" diyerek ekonomik durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı evinin mutfağından videolu paylaşımda bularak gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin" diyen Kılıçdaroğlu, ülkenin ekonomik durumu ile alakalı konuşarak, "Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar, bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor" dedi.

"Önyargılarınızı bir kenara bırakın"

Sözlerine "Derin bir ekonomik krizin içindeyiz" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Sizden ricam, birbirimize yönelik tüm önyargılarımızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmamızdır. Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız. Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar." dedi.

"İktidar olmak bana yetmiyor"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu topraklarda hiç bitmedi bir dilim kuru ekmeğin kavgası. Söyledim, yine söylüyorum. İktidar olmak bana yetmiyor. Hayatımın bu aşamasında ardında bırakacağım mirası düşünüyorum ben geceleri. Bu fukaralığı, bu kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ne yapayım ben iktidarı?

"Lütfen artık strateji falan demeyin"

Sevgili gazeteciler, lütfen artık strateji falan demeyin. Strateji bizim işimiz değildir, o gençlerin işidir. Ben milletimle helalleşme aşamasına geçmiş bir siyasetçiyim. Benim öyle stratejilerle falan işim olmaz.

"Fakirliği söküp alırsam, halkımın duasını alırım"

Peki ben neye inanıyorum? Ben ekonomik büyümeye inanıyorum elbette. Ama benim için eşit bir gelir dağılımı, hakkaniyetsiz ve fakirleştiren bir büyümeden çok daha önemli. Benim hedefim yoksulluk oranını çok hızlı bir şekilde azaltmak ve sosyal adaleti sağlamak. Ben hem büyümenin, hem de daha fazla eşitliğin mümkün olduğuna inanıyorum. Ben, fakir fukaranın iyice fakirleştirilmesi üzerinden ihracatçıların daha çok dolar kazanmasına katiyen karşıyım. Ben, yoksul kesillerimizin en azından orta gelir düzeyine taşınması gerektiğine inanıyorum. Ben sosyal demokratım arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi de sosyal demokrat bir partidir. Ben, sosyal devlete inanıyorum. Ben, fakirliği söküp atarsam bu topraklardan halkımın duasını alırım. İşte o da bana yeter.

"Kavga edeceğiz"

"Açık ve net olarak bir kez daha söylüyorum. Bu fakirleştirme süreci kabul edilebilir bir şey değildir. Nasıl olursa iktidar oy kaybedecek diye arkama yaslanıp bu olup biteni izleyemem. Oy değildir mesele. Çocuklarımızdır. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesidir. İşte bu yüzden, bu organize kötülükle kavga edeceğiz."