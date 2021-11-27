BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov'dan iş birliği anlaşmaları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkmenistan'a geldi. Erdoğan ve Berdimuhammedov baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı. 

Oğuzhan Köşkü'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğanile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Berdimuhamedov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Halk TV'de İYİ Parti afişini eleştirirken Fatih Sultan Mehmet'i aşağıladı
Halk TV'de İYİ Parti afişini eleştirirken Fatih Sultan Mehmet'i aşağıladı
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Nagehan Alçı: Ben buna iktidar değil, rejim diyorum artık
Nagehan Alçı: Ben buna iktidar değil, rejim diyorum artık
Polisler feci şekilde dövdü cep telefonuna kaydedilen görüntüler infial uyandırdı
Polisler feci şekilde dövdü cep telefonuna kaydedilen görüntüler infial uyandırdı
Antalya'da hayatının talihsizliğini yaşadı! Burun buruna gelince kaçtı
Antalya'da hayatının talihsizliğini yaşadı! Burun buruna gelince kaçtı
Türk bilim insanı cep telefonundan Kovid-19 riskini hesaplayan sistem geliştirdi
Türk bilim insanı cep telefonundan Kovid-19 riskini hesaplayan sistem geliştirdi
Bursa'da yağmurla gelen kaza kameraya yansıdı
Bursa'da yağmurla gelen kaza kameraya yansıdı
Türkiye'de kaç milyon 'gayrı milli' insan var?
Türkiye'de kaç milyon 'gayrı milli' insan var?
Cem Küçük'ün 'Almanya'da emekliler maaşı yetmediği için gazoz kapağı topluyorlar' sözü olay oldu
Cem Küçük'ün 'Almanya'da emekliler maaşı yetmediği için gazoz kapağı topluyorlar' sözü olay oldu
Kaderimin Oyunu 1. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 1. bölüm fragmanı