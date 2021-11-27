BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
YEREL

Bursa'da yağmurla gelen kaza kameraya yansıdı

Bursa’da sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü yol kenarında park edilmiş otomobillere çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü bir süre yolda savruldu. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi.

Gün içerisinde insan yoğunluğunun olduğu caddede kaza esnasında kimsenin olmaması faciayı önledi. Cadde esnafı kazanın gürültüsüyle kendini dışarıya atıp önce otomobilini kontrol etti, ardından cip sürücüsüne yardıma koştu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cem Küçük'ün 'Almanya'da emekliler maaşı yetmediği için gazoz kapağı topluyorlar' sözü olay oldu
Cem Küçük'ün 'Almanya'da emekliler maaşı yetmediği için gazoz kapağı topluyorlar' sözü olay oldu
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Kaderimin Oyunu 1. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 1. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 606. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 606. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 11. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 11. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 9. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 9. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm fragmanı
Antalya'da eşinin erkek kardeşi 5 defa bıçakladı! Kanlar içinde kaldı
Antalya'da eşinin erkek kardeşi 5 defa bıçakladı! Kanlar içinde kaldı
İstanbul'da servis küçük çocuğu ezdi! Kahreden haber geldi: Annenin çaresizliği yürek yaktı
İstanbul'da servis küçük çocuğu ezdi! Kahreden haber geldi: Annenin çaresizliği yürek yaktı