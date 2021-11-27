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MEDYA

Cem Küçük'ün 'Almanya'da emekliler maaşı yetmediği için gazoz kapağı topluyorlar' sözü olay oldu

Yazar Cem Küçük'ün "Almanya'da emekli maaşları yetmediği için gazoz kapağı toplayan onbinlerce insan var" açıklamasına sosyal medyada yorum yağdı.

Habertürk'te dün akşam yayınlanan "Enine Boyuna" programında ekonomi konuşuldu.

Konuklardan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün Almanya'daki emeklilerle ilgili açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Cem Küçük "Almanya'da emekli maaşları yetmediği için gazoz kapağı toplayan onbinlerce insan var. Başka insanlar var, tek maaşı yetmediği için. 2500-3000 euro geliriniz yoksa Avrupa'nın herhangi bir şehrinde yaşama şansınız yok" dedi. 

Şaşırtan açıklamalar kısa sürede Twitter'da TT oldu. Küçük'ün sözlerinin paylaşıldığı videonun altına çok sayıda yorumlar yapıldı.

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