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Antalya'da eşinin erkek kardeşi 5 defa bıçakladı! Kanlar içinde kaldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giden kadının, sokak ortasında eşinin erkek kardeşi tarafından darp edilerek bıçaklandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçaalan Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Naciye D., çocuk arabasıyla yolda ilerlerken, eşi Süleyman D.'nin erkek kardeşi Ali D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan genç kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali D. ise polis merkezine götürüldü. İlk belirlemelere göre, Ali D.'nin ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.



Saldırı anı kamerada
Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının geçeceği güzergahta Ali D.'nin sigara içip beklediği ve bebek arabasıyla ilerleyen Naciye D.'ye doğru yaklaşarak bıçakla saldırdığı görüldü. Saldırganın, yere düşen kadının başından yine ayrılmadığı, darp etmeye devam ettiği, bir kadının gelmesine rağmen Ali D.'nin genç kadını saçlarından sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir kişin

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