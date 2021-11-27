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MEDYA

Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı

Camdaki Kız dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 2 Aralık 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli genç bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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