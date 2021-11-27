Polisler feci şekilde dövdü cep telefonuna kaydedilen görüntüler infial uyandırdı

İzmir'de evinin önüne aracını park etmek isteyen kişi, yolu kapatan polis aracına korna çaldı. Polisler mahalle sakinlerinin gözleri önünde adamı evire çevire dövdü ardından da şikayetçi oldu.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde arabasını evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan isimli vatandaş, iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya bastı. Baba Salman Karaaslan, oğlunun tepkisinin ardından polis ekiplerinin oğluna saldırıp darp ettiğini söyledi.

Karaaslan’ın darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Polislerin görüntülerdeki tutumu büyük tepki çekerken, darp edilen Volkan Karaaslan’ın babası Salman Karaaslan yaşananları anlattı.

Baba Karaaslan, “Kızım, oğlum ve kızımın nişanlısı eve dönüyor veterinerden. Polis kapımızın önünde duruyor. Arabayı içeri sokmak istiyor polis izin vermiyor. Bağırıp çağırıp GBT istiyor. Oğlum da tepki gösteriyor ve ‘Terörist miyim ben?’ diyor. Bunun üzerine polis elinden biber gazı çıkarıp yüzüne sıkıyor. Kızım ve nişanlısı daha sonra eve gidiyor. Oğlum gözlerini açıp üzerine yürüyor, bu sırada polis ona yumruk atıyor. Yan tarafta bir polis ihbar geçiyor. Polislere saldırı olduğunu söyleyerek oğlumdan şikayetçi oluyorlar. Polisler oğlumu ve eşimi darp etti, biz de şikayetçi olduk” diye konuştu.

Kardeşi ise “Abim arabasını park etmek için sitenin önüne yanaşıyor. O sırada polis çapraz park etmiş arabasını. Abim bir kez kornaya basıyor. Polisler arabadan inip ‘sen kimsin kornaya basıyorsun’ diyerek abime saldırıyorlar…” dedi.