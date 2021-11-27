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Halk TV'de İYİ Parti afişini eleştirirken Fatih Sultan Mehmet'i aşağıladı

Halk TV'de İYİ Parti'nin Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk başta olmak üzere pek çok siyasi figürü tek bir kolajda toplayan reklam çalışmasını eleştiren anket şirketi sahibi Özer Sancar, eleştiri yaparken Fatih Sultan Mehmet'i aşağıladı.

İYİ Parti'nin 'Ömer'in yolu' adıyla hazırladığı afişle, vatandaşın kafası karışırken söz konusu afiş hakkında yorum yapan Metropoll Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar Halk TV'de skandal ifadelere başvurdu.

Afişte; Fatih Sultan Mehmet ile Atatürk arasında Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Bülent Ecevit yer alıyor.

Bir yanda sarıklı bir yanda modern bir insan

Metropoll'ün sahibi Sencar, afişi hakkında "Atatürk bir tarafta, Fatih Sultan Mehmet bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sarıklı bir insan. Bu beş para etmez bir iştir." sözleriyle Fatih'i aklınca aşağılamaya kalktı. Skandal ifadeler üzerine sosyal medyadan büyük tepki topladı.

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