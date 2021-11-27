Ankara'da vatandaşlar akın etti! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

ANKARA’da ekmeğe 50 kuruş zam geldi, yeni fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Vatandaş, halk ekmek büfelerine akın etti.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Twitter hesabından Ankara'nın Sincan ilçesindeki metrelerce uzunluktaki halk ekmek kuyruğunun videosunu paylaştı. Özcan, paylaşımında "Az önce @GelecekPartiTR ‘de birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdan geldi video. Ankara Sincan’da yağmur altında Halk Ekmek kuyruğu!! Ülkenin dört bir yanında durum bu. 19 yıllık “hazırlıktan” sonra millete “yeni ekonomi modeli” diyerek bunu layık görüyorlar!! Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.





Halk Ekmek Fabrikasından yapılan açıklamada, enerjiden nakliyeye, ham maddeden işçi maliyetlerine kadar birçok kalemde artış yaşandığını belirtilmişti. ​​​​​​​Bu artış nedeniyle 250 gramlık ekmeğin toplam maliyetinin 1 lira 86 kuruşa yükseldiği belirten açıklamada, "Elimizdeki un stokları bitene kadar 250 gram ekmek, satış mağazaları, halk ekmek büfeleri ve başkent marketlerde 1 lira 25 kuruş olarak satılacak." bilgisi verilmişti.



250 gramlık ekmeğin maliyet tablosuna ise şu şekilde yer verildi:

- Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL

- Ham madde maliyeti: 1,07 TL

- İşçilik, enerji ve diğer fabrika giderleri: 0,58 TL

- Nakliye maliyeti: 0,09 TL

- Büfe payı: 0,12 TL