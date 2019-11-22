Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki kız! Erdoğan'ı indiriceğiz dediği ana bakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı.

Yurtta kalan çocuklara sahip çıktıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu konuşması sırasında sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirdi.

Kılıçdaroğlu 'Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz.' deyince hemen arkasında duran genç kızın yüz ifadesi günün olayı oldu.