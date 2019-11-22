MAK araştırma son anketi açıkladı! Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranı

MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, yeni partiler ve yeni ittifaklara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın programına konuk olan Mehmet Ali Kulat, yeni partilerin bazı ittifakları doğuracağını söyleyerek Meclis'te yer alan partilerin oylarında düşüşler yaşandığını belirtti.

"MECLİS'TE YER ALAN PARTİLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR"

Kulat, Ahmet Davutoğlu ve üç partinin yeni bir ittifak oluşturabileceğini belirterek, "Yeni partiler kuruluyor. Bunlardan bir tanesini Ahmet Davutoğlu, diğerini ise Ali Babacan kuruyor. Davutoğlu büyük aşama kaydetti. İki hafta içerisinde partiyi ilan edecekler. Biraz önce o parti içerisinde biri ile görüştüm. Son aşamada olduklarını söyledi. Burada yeni ittifaklar oluşacağı konuşuluyor. Davutoğlu ile Saadet Partisi'nin teması, bunlarının yanına Demokrat Parti ve geçtiğimiz hafta büyük çoşku içerisinde kongresi yapılan Yeniden Refah Partisi'ni koyabiliriz. Bu yeni kurulan partilere büyük ilgi var. Şu anda bizim kamuoyu yoklamalarımıza göre, Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş gözüküyor. Burada halk kararsız olarak duruyor. Ama bunlar başka partilere de kanalize olmuş değil" dedi.