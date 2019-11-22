Ziya Selçuk "2020'nin ortasında Corpus çalışmasını belli bir noktaya getireceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında, eğitim sistemine yönelik sorulara cevap verdi.

Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ülkelerinin 1950 öncesinde eğitimdeki Corpus çalışmasını tamamladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"CORPUS ÇALIŞMASI 2020 ORTALARINDA BİR YERLERE GELECEK"

İstiyoruz ki dil üzerinden gidelim. Dil düşüncenin temelidir. Türkçe'yi halledemezsek yabancı dilde de, matematikte de sıkıntımız olur. O yüzden de bizim çalışmalarımızın temelinde Türkçe'nin güçlendirilmesi temeli var. Bu derlem ya da söz varlığı Corpus dediğimiz çalışmamızda bununla ilgili. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda 1950 öncesinde bu Corpus'u tamamlamışlar. Biz de bunu 2020'nin ortasında Corpus çalışmasını belli bir noktaya getireceğiz ve çocuklarımızın kelime dağarcıklarını, dili öğrenme süreçleri, beceri temelli Türkçe eğitimine doğru gidiş, 4 beceriye dayalı eğitim sistemi, çocukların hangi yaşta hangi kelimeyi bilmesi gerektiği, çocuk kitabı nasıl yazılır bunun altyapısı, psikologlar çocukların hangi yaşta hangi kelime kullandığını merak ederler işte bütün bunların belirlenmesi için Corpus gerekiyor. Bunu da inşallah 2020 ortasında belli bir noktaya getireceğiz. Makine öğrenmesi temelli de olacağı için çok daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz."

Bakan Selçuk'un bu sözleri üzerine Fatih Altaylı, 'Bunu ilk defa bakanın ağzından duymak memnuniyet vericidir' diye konuştu. Selçuk'un açıklamalarından satır başları ise şöyle: