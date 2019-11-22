DÜNYA

Avustralya’da başörtülü hamile kadın böyle darbedildi

Avustralya’da başörtülü hamile kadın, 43 yaşındaki bir saldırgan tarafından darbedildi. Olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avustralya’nın Sydney kentindeki bir kafede meydana geldi. 43 yaşında olduğu açıklanan saldırgan, arkadaşlarıyla oturan 38 haftalık hamile kadının masasına yaklaşarak bir şeyler söyledi, ardından kadına yumruk ve tekme attı. Diğer müşterilerin ise saldırganı durdurmaya çalıştıkları görüldü.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadının darbedildiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mario Balotelli idmandan kovuldu
Bekçi kimlik sorabilir mi? Emniyet'ten bekçilerle ilgili ’yetki’ açıklaması
Diagne fena patladı: Sessizlik en iyi intikamdır
Enver Cenk Şahin: Her zaman gururla “Türk’üm” dedim
THY uçağı Odessa'da pistten çıktı açıklama geldi
Anadolu Efes Eurolig'de fırtına gibi esiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da kaza! Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Timsahların masaj keyfi kamerada
Efsane cuma indirimleri 2019 kaç gün sürecek Kara cuma bitiş tarihi
Kadına kabus yaşatan fare sosyal medyada viral oldu
Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Balık burcu aşk uyumu
Mucize Doktor 12. bölüm fragmanı
Tektaşlı bebek mevlidinden sonra dansözlük kına gecesi videosu patladı