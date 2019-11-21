GÜNCEL

Hadi Özışık: Rahmi Turan'ın iddiası yalan

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Rahmi Turan'ın Ankara gündemine bomba gibi düşen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir isimle görüştü" iddiasını yalanladı. Özışık, bundan sonra CHP'de kim aday olursa olsun 'Saray'ın adamı' yaftası vurulacağını söyledi.

Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir isimle görüştü" iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Nihal Bengisu Karaca, iddianın Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine yaradığını ifade ederken İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Turan'ı yalanladı ve böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İnce'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama!
Hadi Özışık: Rahmi Turan'ın iddiası yalan
TBMM'de kabul edildi! Vergide yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye NATO için çok önemli
Meteorolojiden Ege bölgesi için yağış uyarısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir: Yine yandaşa bağlamışsın Cüneyt diyecekler
Niğde’de 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Balık burcu aşk uyumu
İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı
70 aile Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı
Tektaşlı bebek mevlidinden sonra dansözlük kına gecesi videosu patladı
Ordu'da bir kişi eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu
2020 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet dini günler takvimi