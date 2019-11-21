Hadi Özışık: Rahmi Turan'ın iddiası yalan

Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir isimle görüştü" iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Nihal Bengisu Karaca, iddianın Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine yaradığını ifade ederken İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Turan'ı yalanladı ve böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi.