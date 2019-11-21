Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan için teklif gelmedi"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Burada yapılan konuşmaları dinledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şu anda içinde bulundukları tabloya göre Avrupa'da gelir anlamında 7. sırada olduklarını ifade ederek, "Buna rağmen 10 büyük lig içinde zarar eden tek ligde bizim ligimiz. Sorun zaten buradan başlıyor. Demekki kulüpler ve harcamalar kontrol edilebilir bir düzeyde değil. Tamamen başarıya endeksli, gelir-gider düzeyine bakmadan yapılan harcamalarla bugün içinden çıkılamaz bir noktaya gelen futbol ekonomisi var. Bizim de en fazla canımızı sıkan ve uğraştığımız konulardan birisiydi. Gelir-gider dengenizi muhafaza etmeden oluşturacağınız bir kulüp ekonomisi sizi hedeflediğiniz başarıya, sürekli para harcayarak uzaklaştırır. Kulübün geleceği de ekonomik olarak ciddi bir tehlikenin içine sokarsınız. Doğru olarak yapılması gereken şeylerin tamamına yakınını zaten biz Trabzonspor Kulübü olarak son 1, 1.5 senedir yapıyoruz. Burada önemli olan şeylerden birisi, kulüpler dernekler yasasına göre yönetildiği için kulüp başkanları ve yöneticilerinin sadece mali genel kurullarda ibra edilip sorumluğunun ortadan kalkmasıdır. Pek doğru bir bakış açısı değildi bu. Biz yönetime geldiğimizin 45. günü yaptığımız olağanüstü genel kurulda tüzüğümüzde önemli değişiklik yaparak, bütçe fazlası harcamalardan kulüp başkanı ve yöneticilerinin sorumlu olduğunu belirttik. Kısacası fazlası bu kişiler tarafından karşılanır. Diğer taraftan UEFA'nın FFP kuralları, yeniden yapılandırma gereği, TFF'nin yeni lisans uygulamasınca limitlerimizin içinde kalarak denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık. 40 milyon Euro civarında olan kadro maliyetini 20 milyon Euro bandına kadar çektik. Gelirlerimiz de önemli ölçüde arttı. Bizden önceki döneme göre ürün satışlarımızda da yüzde 350'ye varan bir artış yakaladık. Bizim dönemimize kadar Trabzonspor futbolcu geliri kaleminde önemli açık veriyordu ve borçların büyük kısmı da buradan kaynaklanıyordu. Bir futbol kulübü gayrimenkul işine girerek para kazanmaz. Futbolcu alım satımından para kazanır. Bu bölümde Türk futbol endüstrisi ciddi açık veriyor. 10 TL'ye transfer ettiğimiz bir oyuncuyu birkaç yıl sonra 2 TL'ye satmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da size mali tablolara yansıyor. Ekonomik anlamda da çıkılmaz noktalara getiriyor" dedi.