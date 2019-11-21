YEREL

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Berrak K., ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Berrak K., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheli Berrak K.'yi 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, olay günü şüphelinin, Ihlamurkuyu Caddesi'nde yürürken hiç tanımadığı ve daha önce hiç görmediği başörtülü müştekiye bir şeyler söyleyip vurarak darp ettiği, olaya tepki gösteren ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkeğe de aynı şekilde darp eylemlerinde bulunduğu belirtildi.

Müştekinin şüpheliye karşı hiçbir eyleminin olmaması, şüpheli ile müşteki arasında önceye dayalı irtibat bulunmaması dikkate alınarak, şüphelinin sırf dini inancı doğrultusunda bir kıyafet tercih etmesi nedeni ile müştekiye bir şeyler söyleyerek darp eyleminde bulunduğu anlatılan yazıda, şüphelinin eyleminin TCK 216/1. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu kapsamında kaldığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Yazıda, toplumun çok büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirilen bu suç fiilinin, toplumsal çatışmalara yol açacak, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Berrak K.'nin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye NATO için çok önemli
Cüneyt Özdemir'in ABD ile Türkiye arasındaki hastane kıyaslaması
Donald Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım
Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!
Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı
Niğde’de 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
70 aile Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı
Ordu'da bir kişi eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu
Balık burcu aşk uyumu
60 saniyede bugün (21 Kasım 2019)
Numan Kurtulmuş'tan CHP iddiasıyla ilgili açıklama!
Tektaşlı bebek mevlidinden sonra dansözlük kına gecesi videosu patladı
Uğurcan Çakır: "Şampiyon olmak istiyoruz”
2020 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet dini günler takvimi