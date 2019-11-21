GÜNCEL

70 aile Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam ettiğini, 70 ailenin Cerablus ve Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yol çıktıklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Güvenli Bölge'nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesinin bölgeye geri dönüşlerin yolunu açtığı bildirildi.

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