Cüneyt Özdemir: Yine yandaşa bağlamışsın Cüneyt diyecekler

ABD'de yaşam ve hayat pahalını gözler önüne süren gazeteci Cüneyt Özdemir'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de özel sağlık sigortasına rağmen Cüneyt Özdemir yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"ABD'ye gelenler bilir ki burada ki sağlık sektörü çok acayip bir sektör. Geçenlerde İstanbul'da bir doktora gittim size çaktırmadım ama çok endişe duyduğum bir durumdu. Hayatımı tekrar gözden geçirdiğim bir iki kabus gibi gün geçirdim. Biobsi oldum temiz çıktı daha farklı şeyler çıktı... Sonrasında ABD'ye geldim, "Bunu nasıl halledebilirim?" diye düşünürken mart ayına randevu verdiler. Kasımın sonundayız marta randevu verdiler. Burada sağlık sigortamız filan var ona rağmen. Dişinize burada bir şey olursa 12 bin dolar dolgu parası ödersiniz. 60-70 bin lira şaka değil bunlar. Bizim sağlık sektörümüz çok tartışılıyor bana diyeceksiniz ki, 'Yine yandaşa bağlamışsın Cüneyt' peki deyin ama pek çok insan tedavi olmak için Türkiye'ye geliyor."