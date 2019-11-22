MEDYA

Savaşçı 83. bölüm 2. fragmanı

Savaşçı dizisi 83. yeni bölümüyle 24 Kasım 2019 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Savaşçı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Savaşçı 83. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölümünde neler olacak? Savaşçı 24 Kasım 2019 Pazar akşamı FOX'ta...

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla Bordo Bereliler'e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar.

Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hadi Özışık: Rahmi Turan'ın iddiası yalan
TBMM'de kabul edildi! Vergide yeni dönem başlıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye NATO için çok önemli
Hulusi Akar: Terör devleti oluşturulması hayali bitti
Cumhuriyet gazetesi davasında Kadri Gürsel'in beraatına karar verildi
Niğde’de 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kimse Bilmez 23. bölüm fragmanı
Şampiyon 10. bölüm 2. fragmanı
Balık burcu aşk uyumu
Benim Tatlı Yalanım 23. bölüm 2. fragmanı
Hadi Özışık Habertürk
Tektaşlı bebek mevlidinden sonra dansözlük kına gecesi videosu patladı
Cüneyt Özdemir: Yine yandaşa bağlamışsın Cüneyt diyecekler
2020 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet dini günler takvimi