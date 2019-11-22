CHP

Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittiği iddia edilen CHP'liyi bildiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muharrem İnce'den yalanlama geldi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın 'Saray'a giden CHP'li' yazılısı ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Muharrem İnce, Hande Fırat'ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan programına mesaj atarak, "Sayın Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm. O kişiyi sordum. Bildiğini söylemedi. 'O şeref yoksununu açıklayın' dedim. Yarın ayrıntılı konuşacağım. Bence böyle bir görüşme yok. Recep Tayyip Erdoğan CHP'yi karıştırmak istiyor" iddiasında bulundu.

İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Kılıçdaroğlu ise, "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur… 'CHP’yi nasıl dağıtırız' diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin mi gücün mü yok. Saray’a gidenleri biliyorum. Okuduğumda, 'Doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum. Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor" açıklamasında bulunmuştu.

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