Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın olay dansı!

İstanbul Asmalımescit'te bir deodorant markasının düzenlediği partiye İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile katılan Şeyma Subaşı, partiye sevgilisiyle el ele geldi. Kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Subaşı, parti için giydiği mini etek ve derin göğüs dekolteli kombiniyle beğenileri topladı.

Şeyma Subaşı'nın kıyafetinin yanı sıra ise dudağındaki şişlik de dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde yüzünde estetik olmadığını yalnızca ufak dokunuşlar olduğunu belirten Subaşı'nın dudağına da 'ufak dokunuşlar' yaptırdığı düşünüldü.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Şeyma Şubaşı, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi Semih Ergün de düzenlenen partiye katılan isimler arasında yerini alırken Sakuçoğlu da kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Partiye katılan isimlerden biri olan Aleyna Tilki'nin de yırtık çoraplarının yanı sıra Şeyma Subaşı ile yaptığı dans partiye damga vurdu. Etkinlikte beraber dans eden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki, sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldular.