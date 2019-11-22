MEDYA

İşitme engeli bulunan gence duygusal sürpriz videosu

Samsung’un 2015 yılında işitme engelliler için hayata geçirdiği yenilik için hazırladığı video sosyal medyada yine gündem oldu. Videoyu izlerken ise çok duygulanacak, göz yaşlarınızı tutmakta güçlük çekeceksiniz.

Samsung, 2015 yılında işitme engelliler için özel olarak hayata geçirdiği, müşteri temsilcilerinin işitme engelli müşterilere işaret diliyle hizmet verdiği çağrı merkezini özel bir reklam filmiyle tanıtmıştı.

Hazırlanan reklam filminde, Teknoloji devinin ‘samsungduyaneller.com' adresi üzerinden hizmet veren çağrı merkezi ile engelli müşterilerinin hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını anlatılıyor. ‘Her şey Muharrem'e engelsiz bir gün yaşatmak için...' sloganıyla hazırlanan reklam filmi işitme engelli bir gence hazırlanan duygusal bir sürprizi konusu elen alınmıştı. Şimdi ise bu video sosyal medyada tekrar gündem oldu.

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