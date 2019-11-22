YEREL

Pendik'te annesinin elinden tutmayıp yola fırlayan çocuk canından oluyordu

Pendik’te annesinin elini tutmayıp bir anda yola fırlayan küçük çocuk az kalsın canında oluyordu. Yolda ilerleyen otomobil, aniden önüne fırlayan çocuğa çarparak savurdu. Çocuk annesi ve çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırıldı, ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir kadın ile yanındaki çocuk yolun karşısına geçmeye hazırlanıyorlardı. Küçük çocuk annesinin elinden tutmayıp bir anda yola fırlayınca olanlar oldu. Yolda seyir halinde olan otomobil, bir anda önüne çıkan çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Kadın, tanık olduğu kazanın şokunu atlatarak hemen çocuğunu yerden kaldırmaya çalıştı. Araç sürücüsü de çocuğa yardıma gelirken, çevredeki vatandaşlar da çocukla ilgilenmek için koştular. Hafif yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olan bir esnaf, “Bu binadan çıktı, annesinin elinden tutacaktı. Bir anda yıla fırladı adam da vurdu. Ambulans çağırdık hastaneye götürdüler. Çocukta fazla bir şey yoktu. Aracın yan tarafına denk geldi hemen hemen” dedi.

Annesinin elini tutmayıp yola fırlayan çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuk annesinin elinden tutmayıp bir anda yola fırlıyor, yolda ilerleyen otomobil çocuğa çarpıyor ve çocuk yere savruluyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Jose Mourinho Zlatan Ibrahimovic'i istiyor
'Dipsiz Göl' gündemden düşmüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türk vatandaşlarına ehliyet müjdesi
AK Parti'nin af paketinde 5 suça yer yok 130 bin hükümlü yararlanacak
Herkes uzaylılar yazmış demişti! 'Case'in sırrı çözüldü
Herkesin konuştuğu Rahmi Turan'ı Behiç Kılıç'tan dinleyin Hasan Öztürk yazdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ziya Selçuk "2020'nin ortasında Corpus çalışmasını belli bir noktaya getireceğiz"
MAK araştırma son anketi açıkladı! Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranı
22 Kasım cuma hutbesi konusu ne Diyanet sayfası
Türk diplomat ABD'li diplomatı kürsüden böyle indirdi
Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın olay dansı!
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Saldırgan kadın öğretmeni sınıfta defalarca yumrukladı
DUS tercihi ne zaman ÖSYM resmi açıklaması