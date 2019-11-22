Sizce erken seçim olmalı mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim için hazır olduklarını söylerken, İYİ Parti'den ise; parlamenter sisteme dönerek erken seçime gidilmesi gerektiği açıklaması yapıldı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da en geç 2 sene içinde erken seçim yapılabileceğini dile getirdi. Biz de İnternethaber olarak "Erken seçim olmalı mı?" diye vatandaşa mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik...