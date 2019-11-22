Sizce erken seçim olmalı mı?
Bildiğiniz üzere muhalefet partileri CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nden arka arkaya seçim açıklamaları geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim için hazır olduklarını söylerken, İYİ Parti'den ise; parlamenter sisteme dönerek erken seçime gidilmesi gerektiği açıklaması yapıldı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da en geç 2 sene içinde erken seçim yapılabileceğini dile getirdi. Biz de İnternethaber olarak "Erken seçim olmalı mı?" diye vatandaşa mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik...