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ATV canlı yayında Müge Anlı'dan Palu ailesi ile ilgili itiraf geldi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te geçen yıl Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen esrarengiz Palu ailesi ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ilk defa canlı yayında açıkladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında geçen sene Palu ailesi uzun süre gündemi meşgul etmiş ve ortaya çıkan gerçekler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş ve olay sonuçlanmıştı. Şimdi ise Palu ailesi ile ilgili davada yeni gelişmeler yaşanırken Müge Anlı'dan ise canlı yayında Palu ailesi ile ilgili ilk defa bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

Anlı "Palu olayı burada işlenirken ben gerçekten kötü hissettim kendimi. Ben şöyle bir şey yapamıyorum.Yani bu bir iştir gel burada 3 saat konuş sonra dön hayatına normal yapamıyorum ben olmuyor. Bu olayda ben çok etkilendiğimi itiraf ediyorum. Evde hala kutular içinde legolar var. Buradan gidiyordum ve saatler lego yapıyordum. Ve hiç izlememiştim ne konuşulduğunu. Dün tesadüfen buldum ineternette gezerken ve izledim. Ve Tuncer'in ne kadar yüzsüz olduğunu gördüm.İlk defa bir konuğu gücüm olsa erkek olsam yapış böyle boğazına duvara yapıştır istiyordum yani" açıklamasını yaparak o dönem yaşadığı sıkıntıyı ilk defa anlattı.

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