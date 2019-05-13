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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk tepki!

Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, YSK'nın CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesine yanıt verdi.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK önce kendisini reddeden bir kurul. Sandık aynı sandık, heyet aynı heyet, seçmenler aynı seçmenler. Kullandıkları oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK bunlardan sadece büyükşehir belediye başkanlığını kabul etmiyor. Bunu bırakın hukuk fakültesini bitirmiş bir yargıcı, hiç okuma yazması olmayan birine sorsanız burada bir yanlışlık var der. YSK'da 7'li bir çete var, bunlar talimatla iş yapıyorlar. Aynı talimatla karar verilmiştir. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, biz İstanbul'da seçimi alacağız. Biz 16 milyon İstanbullunun vicdanına inanıyoruz. Bu kadar haksızlık karşısında kimse susamaz.

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