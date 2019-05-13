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Türkiye büyükelçisi Kırgızistan'daki iftarda FETÖ'cülerle karşılaşınca...

TÜRKİYE'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı iftara FETÖ'cülerin davet edildiğini görünce programı terk etti.

'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyen Fırat, Kırgız yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.

Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, Kırgızlara şunları söyledi:

-"Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya Fetö terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim".

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