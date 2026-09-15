Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Başsavcılıktan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakterini mercek altına aldı.

KÜTAHYALI BİLGİ VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Soruşturma devam ederken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, tanık sıfatıyla ifade vereceğini açıkladı. Sosyal medya X'ten açıklama yaparak, "'Bilgi sahibi' sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim." diyerek ifade vereceğini duyurdu.

Kütahyalı, "Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım." dedi.

BAŞSAVCILIK KÜTAHYALI'YI YALANLADI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı'yı yalanladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmadığı bildirildi. Başsavcılık “Rasim Ozan Kütahlı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır." bilgisini verdi.