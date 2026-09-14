Kurtlar Vadisi hesabından çok manidar Kaşif Kozinoğlu mesajı! Paylaşıp, hemen sildiler

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin soruşturma yıllar sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın da "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılması dizideki bazı sahneleri yeniden gündeme taşıdı.

MEZARININ AÇILDIĞI GÜN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Halk TV'nin haberine göre, soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarının açıldığı gün Kurtlar Vadisi Pusu'nun YouTube hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı. Videoda, dizide Kaşif Kozinoğlu'ndan esinlenildiği öne sürülen eski istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahne yer aldı.

"İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU"

Paylaşımda, "İhanetin bedeli ağır oldu, Kaşifoğlu'na tarihi infaz" ifadeleri kullanıldı. Video kısa süre sonra hesaptan kaldırıldı.

ŞIRINGAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136'ncı bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakterinin bir hücrede tutulduğu görülüyor. Sahnede karakter, "Kaşifoğlu! Azrail'in benim! Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" sözleriyle tehdit ediliyor. Kaşif Kozinoğlu, bu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirdi.

Dizinin 8 Aralık 2011'de ekrana gelen 139. bölümünde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri, "Kara" tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyor. Dizide karakterin ölümünün kalp krizi gibi gösterildiği görülüyor.