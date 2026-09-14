Kurtar Vadisi senaristleri, Kaşif Kozinoğlu senaryosuna "tesadüf" dedi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere bugün (14 Eylül) adliyeye gelmişti.

Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan biten ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Senaristler, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

VERDİKLERİ İFADEDE DURUMU "TESADÜF" OLARAK NİTELEDİLER

Başsavcılıkta, senaristlere dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile Kozinoğlu arasında kurulan benzerliğe ilişkin soruların yöneltildiği öğrenildi.

Senaristlere, “Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı? Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?” sorusunun yöneltildiği belirtildi.

TV100'de katıldığı programda senaristlerin ifadelerine dair detayları aktaran gazeteci Sinan Burhan, senaristlerin kendilerine yöneltilen bu soruya yanıtlarının, "Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur.” şeklinde olduğu aktardı.

KAŞİFOĞLU KARAKTERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Oyuncu Sedat Savtak’ın canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 123. bölümünde eski bir istihbaratçı olarak hikâyeye dahil edildi.

Karakterin sonraki bölümlerde cezaevinde tutulması ve öldürülmesi, Kozinoğlu’nun gerçek hayattaki ölümüyle zamanlama açısından dikkat çekmişti.

Dizinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kaşifoğlu’nun bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa’ya teslim edildiği görülmüştü.

Kaşifoğlu’nun darbedildiği sahnede İlhan karakteri, “Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti.

ÖLÜM SAHNESİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından dizinin 8 Aralık 2011'de yayımlanan 139. bölümünde ise Kazım Kaşifoğlu’nun öldürüldüğü sahne ekrana gelmişti.

Söz konusu sahnede spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirten Kaşifoğlu duş alıyor, ardından “Kara” karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyordu.