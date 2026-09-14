Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şok gelişme: "Kurtlar Vadisi" senaristleri adliyede
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.
Dizinin 17 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde “Erdoğan” yazan mezar taşının da senaristlere sorulacak sorular arasında yer alması bekleniyor.
DİZİDEKİ O KARAKTER DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kurtlar Vadisi isimli dizide, Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlenildiği iddia edilen “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ve karakterin ölüm sahnesi yeniden gündeme gelmişti. Kazım Kaşifoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu’nun 123. bölümünde diziye girmişti.
10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde karakter ölümle tehdit edilirken 2 gün sonra Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmişti. Dizide, 8 Aralık günü yayımlanan bölümde ise Kaşifoğlu’nun cezaevinde iğneyle öldürüldüğü sahne yayımlanmıştı.
KOZİNOĞLU'NUN MEZARI AÇILMIŞTI
Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 13 olmuştu.
Aynı zamanda, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.
AKIN GÜRLEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:
"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."