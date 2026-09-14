Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şok gelişme: "Kurtlar Vadisi" senaristleri adliyede

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.

Dizinin 17 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde “Erdoğan” yazan mezar taşının da senaristlere sorulacak sorular arasında yer alması bekleniyor.

DİZİDEKİ O KARAKTER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kurtlar Vadisi isimli dizide, Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlenildiği iddia edilen “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ve karakterin ölüm sahnesi yeniden gündeme gelmişti. Kazım Kaşifoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu’nun 123. bölümünde diziye girmişti.

10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde karakter ölümle tehdit edilirken 2 gün sonra Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmişti. Dizide, 8 Aralık günü yayımlanan bölümde ise Kaşifoğlu’nun cezaevinde iğneyle öldürüldüğü sahne yayımlanmıştı.

KOZİNOĞLU'NUN MEZARI AÇILMIŞTI

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 13 olmuştu.

Aynı zamanda, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

AKIN GÜRLEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti: