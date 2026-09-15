Benimle mezara gidecek demişti! Kurtlar Vadisi'nin sırrını savcılıkta açıkladı
Kurtlar Vadisi senaristleri MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili ifadeye çağrılmıştı. Dizideki Kaşif Kozinoğlu karakterinin ölümü ve FG plakalı araçla mezar taşı detayı fazlasıyla tesadüfi bulunmuştu. Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a plaka ve mezar taşı soruldu. Osman Sınav'ın 'ayrılık sırrını' da ifadede yer aldı. Raci Şaşmaz'ın Fethullah Gülen çağrışımı yapan plakaya izahı da bakın ne oldu...
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Şaşmaz'ın savcılıkta verdiği ifade, dizinin yıllardır tartışılan bazı sahneleri ve yapım sürecine ilişkin dikkat çekici ayrıntıları yeniden gündeme getirdi.
“Dizi açık kaynaklardan yararlanıyordu”
Raci Şaşmaz, ifadesinde Kurtlar Vadisi'nin başarısını gölgelemek amacıyla yıllar boyunca çeşitli iddiaların ortaya atıldığını savundu.
Dizinin senaryo ekibinin herhangi bir yasal veya yasa dışı yapı ya da suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığını belirten Şaşmaz, senaryoların toplumda yaşanan gelişmelerin takip edilmesi ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin dramatik bir anlatımla işlenmesiyle oluşturulduğunu söyledi.
“Kaşifoğlu karakteri tamamen kurguydu”
Şaşmaz, dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakterine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Karakterin istihbarat dünyasındaki iç çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu belirten Şaşmaz, karakterin tamamen kurgu olduğunu savundu. Kaşifoğlu karakterinin ölümünün de senaryo gereği gerçekleştiğini ifade ederek bunun Kaşif Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki ölümüyle ilişkilendirilmesine karşı çıktı. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümünün önceden bilinmesinin mümkün olmadığını ve olayın soruşturulmasının savcılığın görevi olduğunu belirtti.
Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden ayrılma sırrı ne?
İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise dizinin yönetmeni Osman Sınav'ın projeden ayrılmasına ilişkin oldu.
Şaşmaz'ın anlatımına göre Sınav, zaman zaman senaryoya ilişkin fikir ve tavsiyelerde bulunmak istedi. Ancak Şaşmaz, bu müdahaleleri sakıncalı gördüğü için kabul etmediğini söyledi.
Şaşmaz, bu sürecin ardından Sınav'ın kendisine tehdit aldığını ve çocuklarının bulunduğunu söylediğini, bu nedenle projeyi bırakmak istediğini aktardı.
Şaşmaz, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden ayrılışının bu nedenle gerçekleştiğini ileri sürdü.
Senaryoya müdahale iddialarını reddetti
Şaşmaz, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Kurtlar Vadisi senaryosuna müdahale ettiği yönündeki iddiaları da kabul etmedi.
Yılmazer'i tanımadığını ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını belirten Şaşmaz, aynı şekilde eski Jandarma İstihbarat Başkanı Hasan Atilla Uğur'un da dizinin senaryosuna müdahale etmediğini savundu.
Şaşmaz, Uğur ile Osman Sınav'ın “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi” filminin Diyarbakır'daki çekimleri sırasında tanıştığını, bu tanışıklığın daha sonra dostluğa dönüştüğünü anlattı. Ancak bunun Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna müdahale anlamına gelmediğini vurguladı.
Mezarlık sahnesi için de açıklama yaptı
Şaşmaz'a, dizide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik mesaj içerdiği iddia edilen bir mezar taşı da soruldu.
Böyle bir mesajın bilinçli şekilde verilmesinin söz konusu olmadığını belirten Şaşmaz, bunun kendi inanç ve değerleriyle de bağdaşmayacağını söyledi.
Çekimlerde kullanılan mezar taşlarının doğrudan senaristlerin kontrolünde olmadığını belirten Şaşmaz, söz konusu taşın gerçek bir mezar taşı olabileceği gibi sanat ekibi tarafından hazırlanmış dekoratif bir taş olabileceğini de ifade etti.
“FETÖ'cülerle birlikte anılmayı zul sayarım”
Raci Şaşmaz ifadesinde, Kurtlar Vadisi ve Pana Film adına faaliyet gösteren bazı YouTube hesaplarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını da söyledi.
“Kurtlar Vadisi Gladio” ve “Kurtlar Vadisi Filistin” filmlerinin FETÖ yapılanmasını rahatsız eden yapımlar olduğunu savunan Şaşmaz, bu filmlerde devletin söz konusu yapılanmayla mücadelesinin desteklendiğini belirtti.
Şaşmaz ayrıca 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de bulunduğunu ve darbe girişimine katılan kişilerle çatıştığını ifade etti.
İfadesinin sonunda ise FETÖ mensuplarıyla aynı bağlamda anılmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.