Benimle mezara gidecek demişti! Kurtlar Vadisi'nin sırrını savcılıkta açıkladı

Mezarlık sahnesi için de açıklama yaptı

Şaşmaz'a, dizide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik mesaj içerdiği iddia edilen bir mezar taşı da soruldu.

Böyle bir mesajın bilinçli şekilde verilmesinin söz konusu olmadığını belirten Şaşmaz, bunun kendi inanç ve değerleriyle de bağdaşmayacağını söyledi.

Çekimlerde kullanılan mezar taşlarının doğrudan senaristlerin kontrolünde olmadığını belirten Şaşmaz, söz konusu taşın gerçek bir mezar taşı olabileceği gibi sanat ekibi tarafından hazırlanmış dekoratif bir taş olabileceğini de ifade etti.