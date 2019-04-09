Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu!

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu gibi usta oyuncuların yanısıra Afra Saraçoğlu, Engin Alkan, Furkan Andıç ve Batuhan Ekşi gibi ünlü isimlerde olduğu Kadeş Çocukları 10. bölümdeki final sahnesi ile çok konuşuldu.

Peki sosyal medyaya da düşen o son sahnede neler oldu? Dizinin başrollerinden olan Umay'ın banyosuna evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hizmetçi gizlice girer ve keyifle banyo yapar. O sırada evin sahibi gittiği davetten erken gelir ve odasına çıkar. Odasında gezerken birden banyodan seslerin geldiğini anlar ve sessiz adımlarla banyoya ilerler. Banyoya girdiğinde evin hizmetçisini küvetin içinde kendinden geçmiş halde görür. Ev sahibini gören hizmetçi ise şok olur birden ayağa kalkar. Köpükler içinde olan hizmetçi duştan çıkar ve ev sahibinin karşısına öylece dikilir.

Ev sahibi ise önce ne yapacağını bilemez fakat hizmetçinin manidar bakışlarından etkilenerek ona gülümser. Bu sahnelerden sonra ise ev sahibi banyoya girer ve kapıyı kapatır.

Kardeş Çocukları 10. bölümün son sahnesinde yaşanan bu banyoda seks izleyici kızdırdı.

Ailece ekran başında olan seyirciler bu sahneye tepki gösterdi. Birçok seyirci ise dizi zaten izleniyor reyting için böyle sahnenelere ne gerek var, olmamış yorumları yaptı.