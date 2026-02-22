BIST 13.934
HABER /  GÜNCEL

Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı: Yol çalışmalarına dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından ve kontrollü yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-9. kilometreleri Denizli istikametinde şev destekleme çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 19-27. kilometrelerinde derz bakım onarım çalışması kapsamında İzmir yönünde trafik işaretlemesi ve bant aktarma yapılıyor. Ulaşım, karşı yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerindeki (Beycik mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki şeritli sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

