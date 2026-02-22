BIST 13.934
Erdoğan noktayı koydu, 'Umut Hakkı'yla ilgili talimatı verdi!

Umut Hakkı tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına ‘Kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması’ talimatını verdi. AK Parti kurmayları da konuyla ilgili, "Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil." değerlendirmesini yaptı.

Terörsüz Türkiye için Meclis raporunun ortaya çıkmasından sonra, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumları gündeme geldi. Yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına ‘Kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması’ talimatını verdi. Kamuoyunda ‘Öcalan’ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağına’ yönelik yanıltıcı bilgiler konusunda dikkatli olunmasını isteyen Erdoğan’ın “Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz” dediği öğrenildi.

"UMUT HAKKI YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti kaynakları, örgütün feshi ve silahların bırakılmasından sonra atılacak hukuki adımlar konusunda Cumhurbaşkanı’na yaptıkları sunumla ilgili olarak, “Bu çok hassas bir mesele. MİT’in belirleyeceği çıtayı göreceğiz. Cumhurbaşkanı’nın da talimatı ‘bu işi ciddiyetle ele alın’ yönünde. Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan’a af getirilecekmiş şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak” değerlendirmesini yaptı.

30 MAĞARA YAKIN TAKİPTE

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre sürecin geldiği yeni aşamada öncelikle Cumhurbaşkanı tarafından bir ‘İzleme mekanizması’ kurulacak. Türkiye sınırından terör örgütünün yuvalandığı Kandil’e kadar olan güzergahta bulunan irili ufaklı 30’a yakın mağaranın boşaltılması beklenecek. İzleme mekanizması bu mağaraların boşaltılıp boşaltılmadığı takip edecek. Güvenlik kaynakları bugüne kadar 30 mağaranın 7’sinin boşaltıldığını ve temizlendiği bilgisini verdi. Cumhurbaşkanına da sahadaki durumla ilgili kısa aralıklarla bilgi verilecek. Sonrasında örgütün silahları bıraktığına yönelik gelişme olursa, sürece ilişkin çerçeve yasa çıkarılacak.

ÇERÇEVE YASANIN İÇERİĞİ

AK Parti’nin hukukçuları; müstakil ve geçici nitelikteki çerçeve yasada ‘Amaç, kapsam’ maddelerinin yanı sıra izleme ve teyit mekanizmasının tarif edileceği hükümlerin bulunacağını, ayrıca suça karışmamış olan örgüt üyeleri ile ilgili düzenlemelerin yer alacağını kaydetti. Çerçeve yasada, yasanın ne kadar yürürlükte kalacağına ilişkin de bir süre sınırına yer verilecek.

YASADA DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ SÜREÇ

Örgütün tamamen silah bıraktığı ve hukuken varlığının sona erdiğine kanaat getirildikten sonra ise İnfaz Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasasında değişiklikler gündeme gelecek. İnfaz rejiminde yer alan şartlı salıverme süreleri bu aşamada tartışmaya açılacak.


SUÇ İŞLEME POTANSİYELİ OLANLAR CEZAEVİNDE KALACAK

AK Parti kurmayları, eşitlikçi bir infaz sistemini istediklerini belirterek, toplumda infial uyandıran suçlar hariç olmak üzere, diğer suç tiplerinde infaz süresinin bir bölü iki olarak uygulanması üzerinde durulduğunu kaydetti. Yapılacak düzenlemelerin ceza indirimi veya af niteliğinde olmayacağını belirten AK Parti kaynakları, “Cezasının yarısını cezaevinde çekene, bütün şartları yerine getirirse dışarda infaz imkanı verilebilir. Ama gözlem kurullarının raporu ve infaz hakiminin kararı burada belirleyici olacak. Dışarda suç işleme potansiyeli olanlar cezaevinde kalmaya devam edecek” dedi.

Terör örgütü elebaşı Öcalan ve benzeri durumdaki kişilerin şartlı salıverme hükümlerinden yararlanabilmesi için ise Ceza İnfaz Yasası’nın 107’nci maddesinin 16’ncı fıkrasının yürürlükten kaldırılması gerekiyor.

