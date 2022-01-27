BIST 1.961
DOLAR 13,61
EURO 15,26
ALTIN 794,00
HABER /  DÜNYA

Kanada Ukrayna'da bulunan askerlerinin görev süresiyle ilgili kararını açıkladı

Kanada Ukrayna'da bulunan askerlerinin görev süresiyle ilgili kararını açıkladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’daki Kanada askerlerinin görev süresini 2025'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Abone ol

Başbakan Trudeau, kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği 3 günlük çalışma kampının ardından başkent Ottawa’da açıklamalarda bulundu.

UNIFIER Operasyonu kapsamında Ukrayna silahlı kuvvetleri ile güvenlik güçlerine eğitim veren askeri personelin, martta sona erecek görev sürelerinin 3 yıl uzatıldığını belirten Trudeau, gelecek günlerde Ukrayna'ya 60 asker daha konuşlandırılacağını duyurdu.

Trudeau, Ukrayna’daki Kanada askeri personeline her 6 ayda bir yapılacak eklemelerle sayının 400’e kadar çıkacağını ifade etti.

"Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insandır"
Başbakan Trudeau, "Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insandır. Askerlerimiz bugüne kadar 30 binden fazla Ukraynalı askeri eğitti. Bu eğitim görevinin önemini küçümsememeliyiz." dedi.

Ukrayna’ya ölümcül olmayan askeri ekipman sevkiyatı, istihbarat paylaşımı ve siber saldırılarla mücadele için destek duyurusu da yapan Trudeau, "Rusya’nın işgal tehdidi, sadece Ukrayna'yı değil, sadece Doğu Avrupa'yı değil, demokrasiye değer veren hepimizi ilgilendiren bir şeydir. Ancak bu gerginliğe çözüm, diplomatik olmalı." diye konuştu.

Kanada'nın askeri silah ve teçhizat yerine neden ölümcül olmayan ekipman göndermeyi seçtiği şeklindeki soruyu cevaplandıran Trudeau, hükümetin önceliğinin doğrudan Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmek olduğunu kaydetti.

Başbakan Trudeau, basın açıklamasını Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Savunma Bakanı Anita Anand ile yaptı.

Orta ve Doğu Avrupa'da 900 askeri daha bulunuyor
Kanada'nın Ukrayna’daki 200 askerinin dışında halen Reassurance Operasyonu kapsamında Orta ve Doğu Avrupa'da konuşlanmış 900 askeri daha bulunuyor.

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı (DND), son alınan kararla Ukrayna'ya vücut zırhı, metal dedektörler, termal dürbün, lazer mesafe bulucu, taktik tıbbi çantalar ve gözetim teknolojisi de dahil olmak üzere ölümcül olmayan askeri teçhizat sağlayacak.

Kanada, elektronik dinleme hizmeti veren İletişim Güvenliği Kurumunu (CSE) Ukrayna ile istihbarat ve siber güvenlik konusunda iş birliği yapmakla görevlendirdi.

Federal hükümet, askerlerin görev süresinin uzatılması da dahil olmak üzere açıklanan yardım paketinin maliyetini de 340 milyon dolar olarak duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri'nden Holokost Anma Günü mesajı
Dışişleri'nden Holokost Anma Günü mesajı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fatma Girik kardeşleri kimdir Günay Girik ve Münevver Girik kaç yaşında?
Fatma Girik kardeşleri kimdir Günay Girik ve Münevver Girik kaç yaşında?
İran'dan doğal gaz sıkıntısı için Türkiye'ye suçlama
İran'dan doğal gaz sıkıntısı için Türkiye'ye suçlama
TOKİ açıkladı: İstanbul'a yeni konut projeleri geliyor cazip fırsatlar
TOKİ açıkladı: İstanbul'a yeni konut projeleri geliyor cazip fırsatlar
Fatma Girik annesi kaç yaşında yaşıyor mu? Münevver Girik kimdir nereli?
Fatma Girik annesi kaç yaşında yaşıyor mu? Münevver Girik kimdir nereli?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Anadolu'ya virüs taşınıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Anadolu'ya virüs taşınıyor
ABD, Rusya'nın 'Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması' talebine yanıt verdi
ABD, Rusya'nın 'Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması' talebine yanıt verdi
Uzman isim hesapladı ocak ayı ve yıllık enflasyon tahmini herkesi yıkıma uğratacak
Uzman isim hesapladı ocak ayı ve yıllık enflasyon tahmini herkesi yıkıma uğratacak
Ukrayna krizinde ABD'den Rusya mesajı: Küresel güvenlik riski
Ukrayna krizinde ABD'den Rusya mesajı: Küresel güvenlik riski