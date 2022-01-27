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Ukrayna krizinde ABD'den Rusya mesajı: Küresel güvenlik riski

Ukrayna krizinde ABD'den Rusya mesajı: Küresel güvenlik riski

Ukrayna krizinde ABD ve Rusya gerilimi büyüyor. Çin ile görüşmelerini yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın sözcüsü Price ABD'nin gerilimi azaltma tarafında olduğunu öne sürdü.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Wang ile Ukrayna riskleri konusunda görüştü. Görüşmede Rusya'nın daha fazla saldırganlığından kaynaklanabilecek küresel güvenlik ve ekonomik risklerin altını çizildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Ukrayna hakkında görüştü.

Bakanlık sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, 'Sekreter Blinken, gerilimi azaltma ve diplomasinin ileriye dönük sorumlu yol olduğunu iletti' dedi.

Price, görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının küresel güvenlik ve ekonomik risklerin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

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