Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir ne iş yapıyor eşi ve çocukları kimdir?

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. 42 yaşında olan Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen yaz Ece Erken ile evlenmişti. Benan Kocadere ile 20 yıldır evli olan ve 2 kız çocuğu olan Beşiktaş eski yöneticisi ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu olaylı bir şekilde boşanmış Ece Erken ile evlendi.

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Ece Erken ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu bir balıkçıdan çıkarken kimliği belirsiz kişiler tarafından 4 ek ateş edilerek öldürüldü. Hyataını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile olaylı bir şekilde evlenmişti. Aynı zamanda Beşiktaş eski yöneticisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu 20 yıldır Benan Kocadere ile evliydi ve iki kızı vardı. Ece Erken ile boşanma işlemleri başladığı sırada tanışan Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen yaz da bir kavgaya karışmıştı. Peki kimdir Şafak Mahmutyazıcıoğlu, neden öldü, eşleri ve çocukları kimdir?

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk eşi Benan Mahmutoğlu ve ikinci eşi Ece Erken

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

Geçen yaz evlendiler: 42 yaşındaki avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl haziran ayında Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı, Erken’in ise önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir:

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.

Ece Erken kimdir: Ece Erken, 11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu Türk sunucu ve oyuncudur. Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdi.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyon’da başladı. Sonra Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star kanalında başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV’de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003’te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

atv’de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv’de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV’de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk’te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV’de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1’de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı. Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken’in, 7 Nisan 2015’te Eymen isminde bir oğlu oldu